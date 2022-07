Un Kalle Rovanpera royal surclasse la deuxième journée estonienne, Thierry Neuville 4e

Kalle Rovanpera (Toyota) a écrasé la deuxième journée du Rallye d'Estonie, septième manche de la saison WRC, ce samedi.

Avec un total impressionnant de dix temps scratches depuis le début du week-end, le pilote finlandais n'a cessé de grignoter sur son équipier Elfyn Evans (Toyota), deuxième à 29,1 secondes.

On retrouve ensuite deux pilotes Hyundai : Ott Tanak (à 1:11.5), le local de l'étape, et Thierry Neuville (à 2:20.3), qui a bondi au quatrième rang suite à la crevaison d'Esapekka Lappi (Toyota), cédant plus de deux minutes dans la mésaventure. Takamoto Katsuta (Toyota) occupe la cinquième place, à 3:43.0.

Six spéciales, pour un total de 77,98 kilomètres, boucleront le rallye dimanche.

Le programme de dimanche

ES19 : Tartu Vald 1 (6,56 km - 5H48)

ES20 : Kanepi 1 (16,48 km - 7H16)

ES21 : Kambja 1 (15,95 km - 8H08) → Le direct vidéo

ES22 : Tartu Vald 2 (6,56 km - 10H00)

ES23 : Kanepi 2 (16,48 km - 11H28) → Le direct vidéo

ES24 : Kambja 2, Power Stage (15,95 km - 13H18) → Le direct vidéo