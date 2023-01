Un jugement en référé provoque le report d’une proposition de loi sur les jeux de hasard

La commission était censée adopter ce texte porté par Ecolo-Groen via les députés Stefaan Van Hecke et Olivier Vajda. La proposition de loi vise notamment à interdire les machines à sous 3.3 dans les cafés et à interdire de combiner plusieurs licences sur un même site web. Le texte prévoit aussi de relever et de généraliser la limite d’âge pour les jeux de hasard à 21 ans, au lieu de 18 ans, y compris pour les jeux de la Loterie Nationale. Une interdiction de principe de la publicité sur les jeux d’argent fait également partie du paquet de mesures, le gouvernement pouvant toutefois prévoir des exceptions à cette règle.