Un juge interdit la publication d'articles de presse à la demande de Conner Rousseau

Le président du tribunal de première instance de Termonde, saisi en référé à la suite d'une requête unilatérale de Conner Rousseau, a interdit la publication par la chaîne VTM et le journal Het Laatste Nieuws d'un article sur des déclarations racistes présumées du président des socialistes flamands. La requête, dévoilée par DPG Media, maison mère des deux organes concernés, a été confirmée à l'agence Belga.

Le parquet de Flandre orientale a révélé la semaine dernière qu'une enquête était en cours au sujet de déclarations faites par Conner Rousseau à l'encontre d'agents de police. "J'ai effectivement été dans un café de Saint-Nicolas ce jour-là et j'ai parlé avec des policiers. J'avais trop bu, mais dans mon souvenir, ces échanges étaient amicaux et humoristiques", s'est défendu le président de Vooruit. VTM et HLN indiquent qu'ils avaient préparé un reportage sur le sujet, qui comprenait des passages du procès-verbal rédigé à l'encontre de Conner Rousseau dans la nuit du 1er au 2 septembre.

L'homme politique, parmi les plus populaires de Flandre, s'est alors adressé à la justice pour en faire interdire la publication. Les médias respecteront cette décision, mais ils explorent "toutes les possibilités juridiques" afin de pouvoir publier leur travail.