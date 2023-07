Un juge fédéral américain révèle la date de sortie du prochain Call of Duty

Si Call of Duty est au centre des discussions lors de ce procès entre la FTC et Microsoft c’est parce que le jeu est tout bonnement incontournable sur les consoles de salon : la franchise pèse plus de 31 milliards de dollars à elle seule ! Autant dire qu’aucun constructeur de console ne voudra se séparer d’un tel jeu…

Pourtant, s’en réserver l’exclusivité sur l’une ou l’autre console ne semble pas non plus être une solution viable (moins de joueurs, mauvaise réputation auprès des fans, etc.). Phil Spencer, le dirigeant de Xbox, a d’ailleurs rappelé de nombreuses fois qu’il ne souhaitait pas retirer la licence à PlayStation et a été jusqu’à signer des accords avec Sony pour assurer qu’il continuerait à livrer le jeu sur PlayStation si le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft devait avoir lieu.