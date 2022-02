Un juge américain va rejeter une procédure en diffamation de Sarah Palin contre le New York Times

Un juge de New York a annoncé lundi qu'il allait rejeter la procédure en diffamation intentée au New York Times (NYT) par l'ex-candidate républicaine à la vice-présidence américaine Sarah Palin.

Un jury d'un tribunal civil de Manhattan délibère depuis vendredi sur cette affaire qui oppose depuis 2017 l'ancienne gloire du Tea Party conservateur à l'un des plus grands médias de la planète.

D'après plusieurs journaux américains - New York Times, Washington Post et Wall Street Journal - qui suivent de près ce procès en diffamation depuis une semaine, le juge Jed Rakoff a déclaré qu'il allait rejeter la demande de Mme Palin, avant même que le jury ait bouclé ses délibérations et se soit entendu sur un verdict.

Sarah Palin, ancienne gouverneure de l'Alaska, avait été déboutée lors d'un premier procès en août 2017 par un juge new-yorkais qui avait estimé que le délit de diffamation par le New York Times n'était pas constitué. La politicienne avait fait appel.