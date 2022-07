Un journaliste écrit un édito trop peu "flamingant" au goût des nationalistes flamands, ils remplissent son jardin de drapeaux flamands

Tout commence le vendredi 15 juillet. Ce jour-là, le "KW", l’hebdomadaire régional "Krant van West-Vlaanderen", publie dans ses pages intérieures un éditorial signé d’un journaliste de Courtrai, Kurt Vandemaele, lequel a notamment travaillé pour "Het Volk", "De Morgen", "Humo". Un édito, ce n’était pas dans ses habitudes mais les autres titulaires habituels étaient en vacances. Le sien va faire du bruit…

Intitulé :"Je suis Flamand et je ne suis pas fier de ça". Il y écrit donc notamment qu’il est "content que le 11 juillet (fête de la Communauté flamande) soit terminé", qu’il n’est pas fier d’être flamand, "pas plus que d’être belge ou courtraisien […]. Je m’en fous : une personne doit bien être née quelque part. Disons que j’ai la chance d’être Belge et de vivre dans la partie la plus riche du pays". Kurt Vandemaele remet donc en question les fêtes flamandes du 11 juillet, ses drapeaux, la commémoration d’une bataille de 1302 – "mythe, fable, conte de fées" – et les discours politiques qui l’accompagnent. "Je n’ai rien à avoir avec l’identité flamande. Pas question de porter des drapeaux de lion". Et de plaider pour une meilleure façon – dirait-on plus sociale – de dépenser l’argent investi dans ces fêtes… Une critique du nationalisme qui n’a manifestement pas plu et certains ont donc voulu clairement le faire savoir à ce journaliste.

Le matin du 21 juillet, fête nationale cette fois, le petit jardin de Kurt Vandemaele devant sa maison de Courtrai n’a plus du tout le même aspect. "Je regarde par la fenêtre en me réveillant et je vois mon jardin rempli de drapeaux nationalistes flamands. Et… Ce n’était pas agréable à voir". Lui qui disait dans son texte vouloir remplacer ce lion "qui rugit, a des dents et des griffes et qui veut se battre", sur les drapeaux flamands, par "des chats qui miaulent ou ronronnent", ressent cet événement comme une forme d’intimidation. "Ce n’est pas comme si j’avais été frappé de stupeur. Mais en fait on comprend que c’est une sorte d’intimation. Des gens s’introduisent anonymement sur ma propriété et tentent de me dire de façon non amicale qu’ils ne supportent pas ce que j’exprime. Je suis conscient que certaines personnes n’apprécient pas quand on s’exprime sur la Flandre et qu’elles le feront savoir. Mais je pensais qu’elles le feraient de façon plus convenable".

Kurt Vandemaele a voulu déposer plainte. La police de Courtrai s’est rendue à son domicile. Mais selon le journaliste, les policiers présents n’ont pas considéré que les faits étaient suffisamment "sérieux" pour enregistrer sa plainte.