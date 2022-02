Un journaliste américain interrompu par… sa mère en plein direct

Myles Harris, journaliste d’abc 6, a été surpris en plein reportage par sa mère, venue lui dire bonjour depuis sa voiture. La séquence est devenue virale et s’est logiquement installée dans les Buzz du week-end de Tom Salbeth.

Parti en reportage pour la télévision locale de l’état d’Ohio, Myles Harris a été perturbé pendant son travail. Pour cause, une voiture s’est approchée de lui alors qu’il intervenait face caméra. Le véhicule ne lui était pas inconnu puisqu’il s’agissait de Sandi, sa maman, qui voulait lui dire bonjour.

Filmé par son caméraman qui riait de la situation, on aperçoit la mère de Myles baisser la fenêtre de sa voiture pour lui lancer un "salut mon bébé". Le journaliste, bien gêné par la situation, a rétorqué : "J’essaie de travailler là et tu essayes de m’appeler sur mon téléphone". Il a enfin rappelé sa maman à l’ordre avant de l’inviter à saluer son cadreur : "Et ne gêne pas la circulation parce qu’il y a des voitures derrière toi".

Le reporter d’abc 6 s’est finalement amusé de la situation en partageant cet instant cocasse sur Instagram. Et la vidéo a tout de suite fait son effet : plus d’1,2 million de vues récoltées en une semaine !