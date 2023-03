Un jour supplémentaire pour la 145e Cavalcade de Herve

La 145e cavalcade de Herve se déroulera du 6 au 10 avril. Sur cinq jours donc au lieu de quatre habituellement. De quoi prolonger la fête dont le point d’orgue sera le cortège du lundi de Pâques, dès 14h30.

" Le cortège reste un cortège traditionnel avec nos 40 groupes, chars, harmonies, groupes de chevaux, etc. C’est un savant mélange de folklore local, de folklore belge mais également d’harmonies internationales, avec un point d’orgue cette année le groupe Panteras, qui vient du Mexique et qui fait une tournée européenne ", explique Eddy-Pascal Piret, membre du comité organisateur.

Cette année, le parcours de la cavalcade sera raccourci : " Le parcours historique était de plus ou moins cinq kilomètres et il passe à trois kilomètres parce que les remarques essentielles qui revenaient chaque année étaient qu’il y avait trop de trous et trop d’attente. Pour essayer de fluidifier au maximum le cortège, on a donc décidé de le réduire. De cette façon il n’y aura plus de croisement et on espère avoir un cortège qui sera de grande qualité et très dense ", justifie-t-il.

Un cortège où les chevaux seront une nouvelle fois mis en valeur : " Depuis 2006, le comité utilise uniquement des chevaux de trait pour tirer les différents chars. Monsieur Brixhe, qui est le principal pourvoyeur en chevaux, cherche donc 90 chevaux de trait pour les chars ainsi que 30 chevaux de selle pour les groupes folkloriques et autres ", détaille-t-il.

Bien entendu, la cavalcade de Herve, ce n’est pas que ce cortège. C’est aussi quatre autres jours de festivités avec un vaste programme disponible sur le site cavalcadeherve.be.