Un jour son prince est venu, c’était il y a 85 ans !

Côté préproduction, nous l’écrivions plus haut, après les succès de ses courts métrages, dès les années 30, Disney cherche à se diversifier. Il veut surtout expérimenter une toute nouvelle technologie. Outre le Technicolor, il aimerait plus que jamais essayer et améliorer la caméra multiplane. Perfectionnée par l’un de ses ingénieurs, Bill Garity (qui est aussi à l’origine du Fantasound, un système stéréophonique entendu dans "Fantasia" en 1940), cette caméra accentue l’effet de profondeur. Son principe est astucieux. Placée à 4 mètres de haut, une même caméra filme plusieurs dessins (des cellulos, ces feuilles transparentes qui accueillent les dessins des animateurs) superposés à des niveaux différents, plus bas (d’où l’effet de profondeur). Il faut donc à Disney une histoire riche en décors variés et… profonds comme le château de la Reine, la forêt et la mine des 7 Nains.