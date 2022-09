“Un jour mon père viendra” : deux pères pour le prix d’un !

On l’a souvent vu dans des rôles d’homme cynique et un peu méchant. Mais il me semble au contraire qu’il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il joue quelqu’un de tendre et lunaire. De par son jeu très expressif, souvent assez décalé, fort d’une vraie spontanéité, il est toujours juste mais jamais comme les autres.