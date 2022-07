"Un jour je marierai un ange" de Pierre de Maere s’offre une nouvelle vie grâce à Big Flo & Oli

Le titre "Un jour je marierai un ange" que vous avez l’habitude d’entendre sur Tipik en radio s’offre une nouvelle jeunesse quelques mois seulement après sa sortie. Ce nouveau pic de popularité pour le titre du belge Pierre de Maere, on le doit en grande partie à TikTok et à l’inspiration des rappeurs Big Flo et Oli dans leur bus de tournée.