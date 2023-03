"Un jour historique" : que contient le tant attendu traité sur la haute mer de l’ONU ?

Les représentants des États membres de l’ONU se sont finalement mis d’accord ce samedi – après une nuit blanche et une dernière journée au forceps – sur la mise en place d’un cadre réglementaire pour la protection de la haute mer. Attendu et discuté depuis plus de quinze ans, cet accord vise à protéger une zone représentant deux tiers des océans qui échappait jusqu’à présent à tout contrôle.