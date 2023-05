Un jour de manifestation : un casse-tête en rayons chez Delhaize ?

Pas de piquet de grève. Le Delhaize d’Epinois, bien ouvert, et le parking presque désert. A l’intérieur, nous avons constaté que le rayon "fruits" semblait dévalisé : il n'y avait plus d’abricot, ni de poire, ni de kiwi. Certains melons étaient trop mûrs. Du coté des légumes, aussi, il manquait des poivrons rouges et des oignons nouveaux. Les pots d’herbes fraîches avaient très soif. Les autres rayons sont hétéroclites. Malgré tout, on peut arrive à remplir son frigo.



Parmi les clients, un est étonné : "Il y a beaucoup de" trous" dans les rayons. Tout ce qui est frais. Je crois qu’ils ne sont pas encore venus avec le camion." Et un employé le confirme :" A cause de la manifestation donc, on va avoir des problèmes d’approvisionnement ".

Les clients aussi sont absents : d’habitude, il y a des gens surtout un lundi ! " Je pensais qu’il serait fermé vu la manifestation nationale" avoue une cliente. D’autres, ne sont pas au courant de l’actualité.

Au niveau du personnel, nous avons bien remarqué qu'il n'y avait pas pas grand monde : "On est en manque de personnel, car ils sont tous partis à la manifestation à Bruxelles. Mais ils ont prévu le coup et engagé des étudiants. On n’est même pas une dizaine."

Selon les syndicats, 85% des travailleurs du Delhaize d'Epinois étaient à la manifestation nationale à Bruxelles contre le dumping social et pour le droit de grève.