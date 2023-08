Un Jour dans le Sport : le dernier triomphe européen d'Anderlecht a 40 ans

C’était au temps où il n’était pas rare de voir le Club de Bruges, le Standard, Malines, mais surtout Anderlecht disputer une finale de Coupe d’Europe. En l’espace de vingt ans, entre 1970 et 1990, le Sporting bruxellois a disputé sept finales européennes et en a remporté trois. Après les succès en Coupes des vainqueurs de Coupe en 1976 et 78, la dernière victoire continentale des Anderlechtois remonte à un soir de mai 1983 à Lisbonne, face à Benfica. Dans le mythique Estadio da Luz, le stade de la Lumière, Frankie Vercauteren soulevait la Coupe UEFA, une dernière coupe d’Europe en mauve à revivre dans notre podcast " Un jour dans le sport ".