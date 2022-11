Un jour au Mondial : retour sur la rencontre Belgique - Brésil 2002 et le hold-up de Pendergast

Pour ce sixième épisode, nous vous emmenons au Japon lors de la Coupe du monde 2002. Avant d’affronter le Brésil en huitième de finale, les Belges ont dû en découdre avec le pays organisateur en phase de groupe. Ils terminent finalement deuxième grâce à une victoire face à la Russie et deux partages (Japon et Tunisie). En huitième, ce sont Roberto Carlos, Ronaldinho et Ronaldo qui se dressent sur la route des Diables Rouges. Retour sur ce match qui est toujours considéré aujourd’hui comme l’une des plus grandes injustices dans le football belge.

