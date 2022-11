Un jour au Mondial : retour sur la rencontre Belgique - Angleterre 90 et son but "trop injuste"

Pour ce troisième épisode, nous revenons sur le dramatique Belgique - Angleterre lors de la Coupe du monde 1990. Un but peut provoquer de la joie comme du désarroi et en ce 26 juin 1990, David Platt le prouve et traumatise à jamais les supporters des Diables Rouges. Dans le stade, les supporters anglais hurlent leur joie. En Belgique, il règne un silence glacial. On n’entend finalement plus que résonner cette phrase du commentateur de la RTBF : "Injuste, c’est trop injuste". Retour sur cette rencontre qui restera à jamais cauchemardesque pour le peuple belge.

