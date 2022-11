Un jour au Mondial : retour sur la rencontre Argentine - Angleterre 86 et sa mythique main de Dieu

Pour ce deuxième épisode, nous revenons sur la victoire de l’Argentine de Diego Armando Maradona face à l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986. Le 22 juin 1986, un Diego Maradona stratosphérique rentre définitivement dans la légende de sa discipline. Lors du quart de finale entre l’Argentine et l’Angleterre, El Pibe de Oro marque le match de son empreinte en inscrivant deux buts d’anthologies. Le premier reste le plus grand scandale de l’histoire du football, le deuxième le plus beau but du 20e siècle. Revivez cette rencontre qui restera à jamais un sombre souvenir pour les Anglais.

