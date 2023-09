Un joueur serbe de basket subit l’ablation d’un rein après un choc à la Coupe du monde

L’ailier-fort serbe Borisa Simanic, blessé mercredi dans un choc avec un joueur du Soudan du Sud en Coupe du monde de basket-ball à Manille, a dû subir l’ablation d’un rein dans un hôpital de la capitale philippine dimanche.

En raison de complications liées à une première opération, Simanic, âgé de 25 ans et pensionnaire de Saragosse en première division espagnole, a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale, au cours de laquelle le rein touché a été retiré, a indiqué l’équipe serbe lundi. L’incident s’est produit vers la fin du match du premier tour de la Serbie contre le Sud-Soudan, alors que Simanic défendait sur le joueur adverse Nuni Omot sous le panier de la Serbie. Omot a donné un coup de coude à Simanic, qui s’est affaissé en hurlant de douleur avant de quitter immédiatement le parquet.

Le joueur et la Fédération sud-soudanaise se sont émus de la nouvelle lorsque l’information a été rendue publique. Dans un message posté lundi soir sur X (anciennement Twitter), la Fédération a jugé l’incident "involontaire et regrettable". "En tant que sportif, je comprends très bien la gravité de la situation et je suis profondément désolé que cela se soit produit. Aucun joueur ne devrait avoir à subir cela", regrette Omot, cité dans le communiqué. "Je prie pour que Simanic se rétablisse et revienne vite sur le terrain", poursuit-il.

La Fédération soudanaise qui souhaite un prompt rétablissement à Borisa Simanic, a pour sa part fustigé "le racisme et le harcèlement subis par le joueur après l’annonce de ce regrettable développement" estimant que "le basket est un sport reconnu pour rassembler les gens plutôt que d’être utilisé pour véhiculer des préjugés".