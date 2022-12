Un joueur professionnel risque la peine de mort en Iran, le syndicat des footballeurs se dit «choqué»

L’alerte de la menace est terrible mais bien réelle. Amir Reza Nasr-Azadani a été arrêté en Iran pour avoir participé aux manifestations en faveur des droits des femmes et de la liberté fondamentale dans son pays. Le joueur professionnel risque la peine de mort.

La vie de Nasr-Azadani est en danger d’après Iran Wire, le site d’informations non étatique. La FIFPro, le syndicat international des footballeurs professionnels, est "choquée et écœurée" par cette nouvelle. "Nous sommes solidaires avec Amir et nous appelons à la levée immédiate de sa peine."

Ce n’est pas la première fois que cette peine risque d’être appliquée à un footballeur. Fin novembre, d’après l’agence de presse Fars, Voria Ghafouri, l’attaquant du Fooload FC, avait été accusé d’avoir "insulté et sali la réputation de l’équipe nationale et de s’être livré à de la propagande contre l’Etat."