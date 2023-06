Un Jonas Vingegaard monstrueux remporte la 5e étape et écrase encore un peu plus le Dauphiné

Incroyable Jonas Vingegaard ! Deuxième du classement général avant la 5e étape, le leader de la formation Jumbo-Visma a frappé un grand coup sur le Critérium du Dauphiné, jeudi.

Le dernier vainqueur du Tour de France a profité de la Côte de Thésy (3.7 km à 8.2%), à 15 kilomètres de l’arrivée, pour lâcher Richard Carapaz (EF Education), qui avait tenté une attaque quelques minutes plus tôt. Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) n’est lui non plus pas parvenu à suivre le tempo du Danois.

Vingegaard s’est finalement imposé avec 31 secondes d’avance sur Alaphilippe, qui a remporté le sprint du peloton pour empocher la 2e place. Tobias Johannessen (Uno-X Pro) complète le podium.

Au général, le Danois s’empare du maillot jaune de Mikkel Bjerg, victorieux sur le chrono de mercredi, et écrase encore un peu plus la concurrence. Il compte désormais 1'10'' sur Ben O’Connor, reclassé après un problème dans le final, 1'23'' d’avance sur l’ex-champion du monde Alaphilippe et 1'26'' sur Adam Yates avant les prochaines étapes de montagne.

Une chose est sûre, à un peu moins de deux mois du Tour de France, Jonas Vingegaard est déjà prêt à en découdre.