Un joli ciseau d’Altman pour Larnaca, le PSV enrage puis dompte Arsenal, Rennes gaspille une avance de trois buts

Omri Altman a été l’un des acteurs principaux du partage spectaculaire entre l’AEK Larnaca et le Dynamo Kiev lors de la cinquième journée de l’Europa League (3-3). Le milieu de terrain israélien, auteur d’un doublé, n’a pas seulement été efficace. Il a aussi signé l’un des gestes de la soirée. Le PSV a dominé Arsenal dans le groupe A. Les deux premiers buts d’Eindhoven ont été annulés, mais les Néerlandais ont tout de même gagné.



Altman, qui n’avait pas encore marqué cette saison, a bien choisi son moment pour débloquer son compteur. Même si son équipe est déjà éliminée de la course à la qualification. Le joueur de 28 ans a ouvert le score de très belle manière. Il a repris un centre venu de la droite d’un ciseau aussi beau que précis. Vladyslav Vanat a bien égalisé pour Kiev mais Rafa Lopes puis à nouveau Altman ont cru valider la deuxième victoire de l’AEK dans ce groupe B. Denys Garmash, buteur à deux reprises dans les dix dernières minutes, en a décidé autrement.



Fenerbaçhe a fait encore plus fort. Les Turcs ont décroché un point qui semblait hautement improbable après 30 minutes. A la demi-heure, le marquoir indiquait 0-3 après les réalisations d’Amine Gouiri (5e et 30e) et Martin Terrier (16e). Sans oublier le but annulé de Lovro Majer. Le Fener n’en menait pas large et pourtant. Ener Valencia a réduit l’écart juste avant la pause. Miha Zajc et Emre Mor ont finalisé le come-back turc en fin de match (3-3). Michy Batshuayi est monté à la 61e en même temps que les deux derniers buteurs. Arthur Theate a joué tout le match.



Au Philips Stadion, le PSV a d’abord enragé sur les décisions arbitrales. Cody Gakpo puis Xavi Simons, au terme joli solo, ont fait trembler les filets adverses. Mais à chaque fois un hors-jeu est venu entacher l’action. Ce n’était que partie remise pour les Néerlandais, face à un Arsenal déjà qualifié. Joey Veerman, puis Luuk De Jong, bien aidé par la sortie complètement manquée de Ramsdale, ont fait la différence (2-0). Titulaire, Albert Lokonga a été remplacé à la 56e minute. Johan Bakayoko n’a pas quitté le banc