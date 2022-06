Un Joker 2, vous en rêviez ? Ils le font !

La rumeur n’en est plus une : il y aura bien une suite au formidable Joker de Todd Phillips avec the one and only Joaquin Phoenix ! C’est le réalisateur lui-même qui a confirmé la nouvelle sur son compte Instagram avec 2 photos à l’appui : l’une de la couverture du script, l’autre de l’acteur en train de le lire. Alléluia !