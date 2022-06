Un Joker 2, tu en rêvais ? Ils le font !

Todd Phillips a déjà un titre et l’a révélé, la suite s’intitulera Joker : Folie à deux. Un titre qui pose immédiatement question : est-ce une référence aux troubles psychiatriques du Joker ou cela annonce-t-il un ou une partenaire pour notre anti-héros ?

Sur les images postées par le réalisateur, on aperçoit que le scénario vient d’être fini puisqu’il est daté du 18 mai. Et en toute logique, c’est l’acteur et militant écolo qui se remettra dans la peau de l’inquiétant Arthur Fleck.

La Warner Bros n’a pas encore donné d’autres infos sur cette suite du Joker, mais si l’on s’en tient aux rumeurs, on parle d’une sortie en 2023. Et avec pas moins d’un milliard de dollars de recettes pour le premier film, c’est la chronique d’un nouveau succès annoncé.

Et en attendant, on devrait retrouver Joaquin Phoenix cette année sur grand écran dans Disappointment Blvd, le prochain film d’Ari Aster (Midsommar) produit par les studios A24 et annoncé comme "une comédie cauchemardesque de 4 heures"! Et dans un tout autre genre, Joaquin Phoenix tiendra encore un autre rôle principal : Napoléon Bonaparte dans Napoleon de Ridley Scott pour Apple TV en 2023.