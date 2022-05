Un joggeur poursuivi par une buse à Theux

Attention, si vous pratiquez un jogging à proximité de bois, vous pourriez être inquiété par une buse. Et comme il s'agit d'un rapace, il faut être vigilant.

Un joggeur de Theux vient d'en faire l'expérience ce week-end: il a été poursuivi par une buse, heureusement sans conséquence. D'où ces questions: le danger de blessure est-il vraiment important, et que faire si vous vous retrouvez face à une buse?

Les buses plus nerveuses en période de nidification

David Archambeau effectuait son jogging près de Mont-Theux quand soudain, venant de nulle part, surgit une buse: "J'ai commencé à courir un peu plus vite" se souvient-il. "A ce moment-là, j'ai commencé à avoir un peu peur, surtout que l'oiseau fait quand même un mètre d'envergure. C'est après 500 mètres qu'il m'a lâché. J'ai eu quand même beaucoup de chance de ne pas avoir été touché par ses griffes ou son bec."

Plus de peur que de mal dans ce cas-ci, mais la vigilance reste de mise: rencontrer une buse n’est pas sans danger. "C'est un rapace. Il a un bec, il a des serres, ça peut quand même éventuellement faire mal. Il faut faire attention" explique Serge Tiquet, animateur à Natagora Liège-Luxembourg.

C'est plus de l'intimidation

Et en particulier en ce moment, car de mars à fin mai, c’est la période de nidification. Les buses sont plus nerveuses: "Comme toutes les mamans et tous les papas, ils vont avoir tendance à protéger leurs petits. Ce ne sont pas spécialement des attaques. Ce sont plutôt des mouvements d'intimidation."

Mais comme pour notre joggeur theuxtois, ce n’est pas très rassurant. Donc, dans pareille situation, comment réagir? Serge Tiquet répond: "A partir du moment où vous sentez que vous marquez un intérêt autour de la buse, ralentissez, marchez calmement, profitez-en pour faire une pause, respirez. Et alors, en cas d'intimidation de la buse, protégez-vous le visage et éloignez-vous calmement plutôt que de courir encore plus vite."

Pas de quoi cependant créer une psychose: les blessures provoquées par les buses sur un promeneur sont plutôt rares.