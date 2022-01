Un Job Day virtuel organisé dans les grands CPAS wallons

Plusieurs milliers de personnes se sont déjà inscrites pour s’informer sur les 250 postes à pourvoir. Des contrats à durée déterminée de deux ans dans différents métiers, dont notamment celui d’assistance sociale. Des recrutements qui devraient soulager un personnel surchargé depuis la crise, mais aussi les inondations.

Ces engagements sont possibles grâce aux 20 millions d’euros accordés par le gouvernement wallon.

Les profils recherchés

Assistants sociaux, agents administratifs, éducateurs de rue… voilà pour les principaux. Au total, 250 équivalents temps plein très attendus pour soulager un personnel surchargé de travail depuis plusieurs années.

"En 20 ans, explique Alain Vaessen, le directeur général de la Fédération des CPAS wallons, nous avons doublé le nombre de dossiers par assistants sociaux et il y a un effectif quasiment constant. Donc, effectivement, ce recrutement vient au bon moment puisque d’une part, on a un phénomène de rattrapage à organiser et d’autre part, la crise Covid est passée par là. Donc, en termes de conséquences sociales, nous devons faire face à de plus en plus de personnes qui viennent frapper à nos portes."