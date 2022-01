Un job day pour une seule entreprise, Eloy, à Sprimont

Avec une quarantaine de postes à pourvoir de manière rapide, l’entreprise Sprimontoise Eloy vient d’organiser un job day, une journée de recrutement, au sein même de l’entreprise, en association avec le Forem. Ce type de démarche n’est pas courante même si elle tend à se développer. Car il y a des avantages, tant pour l’employeur que pour les candidats à l’embauche.

Pour la quarantaine de postes disponibles, une centaine de candidats se sont présentés à l’entreprise. Une opportunité lorsque les postes peinent à trouver preneur : " L’idée, c’est simplement de pourvoir à un certain nombre de postes pour lesquels on a du mal à trouver de la main-d’œuvre, et donc on s’est dit que peut-être faire venir les gens sur notre lieu de travail, leur expliquer et leur montrer l’usine, qu’ils puissent voir eux-mêmes les conditions de travail et ce qu’on attend d’eux, pourrait peut-être susciter des vocations ", explique Olivier Eloy, directeur.

Le Forem était partie prenante de ce job day réservé à une seule entreprise. Et pour cela, il y a quelques conditions à remplir : " Il faut un minimum de trois postes à pourvoir et la société doit nous donner un profil précis pour que nous puissions faire notre travail et que nous puissions l’aider dans la présélection des candidats ", précise Anne-Sophie Dagneau, conseillère clients stratégiques au Forem.

Quant aux candidats, la possibilité de visiter l’entreprise avant l’entretien d’embauche était un vrai plus : " C’était très important, comme ça, on peut voir ce qui se passe dans l’entreprise, comment se font les productions, et ça nous donner un petit avant-goût ", estime Michel Inama. " C’est important car on n’a pas toujours la possibilité de visualiser les postes pour lesquels on postule. C’est très motivant ", renchérit Raphaël Chouffart.

Une nouvelle action sera menée pour cette même entreprise le 1er février prochain. Les inscriptions pour cette action coup de poing pénurie avec 10 postes d’ouvriers de voirie à pourvoir se font au 0800/93.947.