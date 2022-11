Un job day pour pourvoir 173 emplois à la nouvelle prison de Haren

Actiris et le SPF Justice organisent le 3 décembre prochain un job day pour pourvoir 173 emplois au sein de la nouvelle prison de Haren, annonce mardi l'Office bruxellois de l'emploi.

Dans le détail, ce sont 121 accompagnateurs de détention et 52 assistants de sécurité qui sont recherchés.

Le 3 décembre, les candidats retenus auront l'occasion de visiter le site de la nouvelle prison et d'en découvrir le fonctionnement. La journée se clôturera par des entretiens d'embauche ainsi que des examens médicaux.

Actiris centralise les candidatures et sélectionnera les CV les plus pertinents pour le job day.

Les candidates et candidats souhaitant postuler doivent remplir plusieurs critères comme: avoir la nationalité belge ou d'un pays de l'espace Schengen, disposer d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, avoir une maîtrise parfaite soit du français soit du néerlandais et enfin, disposer d'un certificat de bonne vie et moeurs.

Les candidatures doivent être envoyées avant le 29 novembre, selon les modalités précisées sur le site d'Actiris.