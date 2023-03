Un jeune Wallon recherché après sa disparition au Kompass Klub à Gand

Un jeune homme de 23 ans, originaire d'Incourt dans le Brabant wallon, est recherché depuis lundi à Gand. Valentin Footman y a été vu pour la dernière fois dans la nuit de vendredi à samedi à la discothèque du "Kompass Klub", située sur le Nieuwevaart. Sa disparition est alarmante, d'après le parquet de Flandre-Orientale et la Cellule des personnes disparues de la police fédérale.

La police fédérale a diffusé lundi un avis de recherche. Le jeune homme mesure 1m79 et est de corpulence normale. Il a de longs cheveux châtain avec des mèches blondes. Il porte une barbe, une moustache et des lunettes. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon brun foncé, un sweat à capuche beige de marque Nike, une casquette et des baskets modèle Air Max de marque Nike, selon le descriptif.

Les recherches se poursuivent

La famille du jeune homme a lancé ce lundi un appel à fouiller les alentours de la discothèque. "Sa famille et ses amis sont venus jusqu'à Gand en bus pour contribuer aux recherches", a expliqué Alain Remue, de la Cellule des personnes disparues.

"Différentes actions ont été menées, mais restent sans succès. Un hélicoptère a survolé toute la zone ce matin et des dizaines de policiers ont inspecté les berges des Nieuwe Dokken. Demain (mardi, ndlr), nous fouillerons les alentours du Nieuwevaart avec des sonars dans la direction du Handelsdok."

Toute personne reconnaissant cet individu ou possédant des informations à son sujet est invitée à prendre contact avec les enquêteurs au numéro de téléphone gratuit 0800/30.300.