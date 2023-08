Une nouvelle campagne de sensibilisation voit le jour. "Mettons la violence hors-jeu" s’adresse à tous les acteurs du football amateur : les joueurs et joueuses, les entraîneurs, les arbitres, les parents, les supporters, les bénévoles. Un changement doit s’opérer et il passe par la sensibilisation et la prévention. "On a constaté que l’anticipation était plus efficace que la sanction", explique Marvin Olawaiye, responsable du département social à l’ACFF. Mais la réaction sera aussi nécessaire dans les situations plus graves. "Lorsqu’un arbitre reçoit un coup de poing volontaire au visage de la part d’un joueur, on ne peut pas simplement le suspendre pour 6 matches, il faut être plus sévère", appuie Pierre-Yves Jeholet, ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les protagonistes en coulisses sont nombreux. La FWB mais aussi des organismes spécialisés capables de jouer un rôle crucial dans la résolution des problèmes comme Child Focus, SOS enfants ou encore SOS viol.

Concrètement, cette campagne s’organise autour d’une vidéo promotionnelle qui illustre, sans tomber dans le cliché, ce que peut traverser un jeune victime de violence sur un terrain de foot. Mais il y aura aussi des formations et des réunions de sensibilisation à destination des clubs et des formateurs.

L’Association des Clubs Francophones de Football compte 220.000 affiliés dans plus de 700 clubs. Les instigateurs de cette campagne mettent l’accent sur le rôle que peut jouer le football. Après la maison et l’école, il est le troisième foyer d’éducation.