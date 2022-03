Un jeune supporter snobe Thierry Henry pour demander un selfie… à Divock Origi

Le jeune fan a eu ce qu’il voulait, il a pu prendre la pose avec Divock Origi. Et la toile s’est emparée de l’extrait vidéo, il faut bien l’avouer assez drôle. Le français possède un palmarès plus impressionnant que celui du Belge, mais ce jeune homme n’en avait que faire, lui c’est un souvenir avec Origi qu’il désirait. Le Diable qui a marqué l’histoire des Reds avec deux buts précieux et décisifs face au Barça en demi-finale de Ligue des Champions en 2019, entrant à jamais dans le cœur des fans du club.

On saluera quand même la gentillesse d’Henry, qui semblait tout à fait disposé à accéder à la demande du supporter.