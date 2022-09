Un jeune slovène de 19 ans reproduit la volée iconique de Marco van Basten en Ligue des Nations

Benjamin Šeško, ce nom ne vous dit probablement pas grand chose. Ce jeune joueur de 19 ans a inscrit une volée somptueuse lors du partage entre la Suède et la Slovénie, 1-1, en Ligue des Nations (Ligue B). A la 28e, l'inspiration frappe le Slovène de plein fouet, sur le flanc gauche, il reproduit le geste mythique de Marco van Basten réalisé lors de la finale de l'Euro 1988.

Bien que de l'autre côté du terrain et de l'autre pied, la ressemblance est frappante. Le mythique buteur batave était peut-être encore un peu plus excentré lors de sa frappe. Van Basten l'a aussi réalisé dans des circonstances plus importantes. Cette volée est rentrée dans l'histoire, permettant aux Pays-Bas d'être sacré champion d'Europe face à l'URSS. Le seul titre majeur de nos voisins encore à l'heure actuelle.

Le jeune Šeško, lui, évolue au RB Salzbourg en Autriche. Né en 2003, l'imposant avant-centre (1,95m) en est déjà à 4 buts inscrits en 9 rencontres de championnat. On entendra encore parler de lui, le site spécialisé Transfermarkt évalue sa valeur marchande actuelle à 20 millions d'euros. Ce but magnifique va peut-être faire grimper encore un peu plus la cote de la pépite slovène. On ne s'en lasse pas.