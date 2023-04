Un jeune pianiste ukrainien remporte le Concours Horowitz de Kiev, délocalisé à Genève

Le pianiste ukrainien Roman Fediurko, âgé de 18 ans, a remporté tous les suffrages vendredi dernier, en gagnant, entre autres, le premier prix du Concours Horowitz, qui se déroulait cette année à Genève.

Parler de l’Ukraine autrement, sans évoquer la guerre mais en mettant en avant sa musique, voilà l’objectif de cette édition 2023 du Concours de piano Horowitz. Se déroulant généralement tous les deux ans à Kiev, il a trouvé refuge en Suisse, à Genève, pour les très raisons que nous ne connaissons que trop depuis plus d’un an.

C’est donc au sein du Conservatoire de Genève et du Victoria Hall que se sont déroulées les différentes épreuves de ce concours. A l’issue de la finale – qui se déroulait le vendredi 21 avril dernier – c’est le plus jeunes des finalistes, le pianiste ukrainien Roman Fediurko, âgé de 18 ans, qui a remporté le premier prix, avec un impressionnant Concerto en la mineur de Schumann qui a convaincu le jury, présidé par le chef d’orchestre ukrainien Kirill Karabits. Il a également raflé cinq des six prix spéciaux du concours, parmi lesquels le Vere Music Fund pour le meilleur artiste ukrainien, le Prix WFIMC pour la meilleure interprétation d’une œuvre écrite par un compositeur ukrainien, le Prix du public, le Prix de la Fondation Thiébaud-Frey et le Prix Chopin de la Société Frédéric Chopin de Genève.