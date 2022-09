Un jeune pianiste autodidacte émeut les juges de La France a un incroyable talent en jouant Beethoven

Le jeune Rayane, âgé de 15 ans, joue du piano depuis un peu plus d’un an. Pianiste complètement autodidacte, il s’est présenté sur la scène de la France a un incroyable talent et a complètement bluffé et ému aux larmes les jurés, en interprétant le troisième mouvement de la sonate au Clair de lune de Beethoven.

En quelques heures à peine, une vidéo de la nouvelle saison de La France a un incroyable talent a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle présente le jeune Rayane, 15 ans, qui vit à Montreuil dans un foyer d’accueil. Se présentant face aux juges, composés du magicien Eric Antoine, de l’humoriste Sugar Sammy et des chanteuses Hélène Ségara et Marianne James, Rayane explique que son talent, c’est le piano, qu’il pratique depuis seulement un an en autodidacte.

Rayane a appris le piano "en regardant des vidéos sur internet" et puis en s’entraînant sur des pianos en libre-service dans les gares et dans les magasins de piano. Ses idoles, ses modèles sont Chopin, Liszt et Beethoven. C’est d’ailleurs une des pièces du compositeur allemand que Rayane a choisie de présenter aux jurés, le troisième mouvement de la sonate n°14, plus connue sous le titre de Sonate au clair de lune. Ce mouvement au tempo soutenu est le plus exigeant de la sonate.

Rayane s’installe alors au piano et la magie opère. Alors certes, la prestation est loin d’être parfaite, quelques notes sont à côté, mais lorsqu’on sait que ce jeune homme joue du piano depuis un an seulement et a tout appris en autodidacte en s’entraînant sur des pianos en libre-service, cela force le respect. Et les juges et le public présent dans la salle ne s’y sont pas trompés. Rayane a reçu une standing ovation et a même ému aux larmes la chanteuse Marianne James.