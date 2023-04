Un jeune magicien de Waterloo en compétition à Los Angeles cet été

Maxime fais partie de la délégation belge de 20 candidats et c’est la première année qu’une équipe de Belgique participe. La WCOPA est souvent citée comme les "Jeux olympiques des talents" officiels pour les artistes et artistes en herbe. Les points forts de l’événement comprendront un défilé des nations, un camp d’entraînement Worldstars et une diffusion Web mondiale où les grands champions du monde seront sélectionnés.