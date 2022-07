Un jeune Liégeois en Service Citoyen invité à la cérémonie officielle du 21 juillet

Cela fait trois mois que Ludovic Lankester travaille dans une maison de repos à Beaufays. Trois mois qui ont changé l’homme, comme il le confirme : "J’ai appris de nouvelles choses sur moi-même et j’ai enrichi mes compétences. Je me suis rendu compte qu’aider les personnes, c’est vraiment le truc que je veux faire plus tard".

C’est un peu par hasard que Ludovic, 24 ans, s’est engagé dans un Service Citoyen. Avec un diplôme d’assistant vétérinaire en poche, il ne trouvait pas d’embauche et c’est le Forem qui lui a glissé l’idée. Aujourd’hui, il adore son travail en maison de repos.

"J’ai une fonction polyvalente, explique le jeune homme. Par exemple, je débarrasse les plateaux tous les matins. Je sers la soupe. Et puis, il y a aussi beaucoup d’animations. Par exemple, le blind test musical, le Trivial Poursuit ou encore la bibliothèque. Sans oublier que je suis en cuisine tous les jours. Je travaille quatre jours, soit 28 heures par semaine".