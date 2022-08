Un jeune de quinze ans tabassé à Namur : le parquet requiert jusqu’à dix ans de prison contre les agresseurs

Le parquet de Namur a requis des peines de dix, huit et sept ans de prison contre trois jeunes adultes poursuivis pour extorsion et coups et blessures.

Les faits remontent au 11 octobre 2021 : les trois prévenus, accompagnés de deux mineurs, avaient violemment agressé un jeune de quinze ans à la citadelle de Namur. Ils lui avaient porté une cinquantaine de coups après lui avoir dérobé son smartphone. La scène avait été filmée et diffusée ensuite sur les réseaux sociaux.

Le premier agresseur a reconnu les faits. Le deuxième admet avoir été présent mais affirme avoir voulu séparer l’auteur principal et la victime, il dit regretter de ne pas avoir mis fin au déferlement de violence. Enfin, le dernier prévenu a déclaré n’être arrivé sur place qu’après l’agression.