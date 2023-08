Un jeune de 15 ans crée un téléphone de toutes pièces pour seulement 30 euros

Gabriel Rochet, âgé de seulement 15 ans, a réussi à concevoir de a à z son propre téléphone mobile, le Paxo Phone, pour la modique somme de 30 euros. Et en plus, il fonctionne (c’est plus pratique).

Passionné d’électronique et de programmation, ce jeune prodige ouvre la voie à la créativité et l’accessibilité technologique grâce à la "facilité de construction" et surtout au prix de l’appareil.

Le Paxo Phone est un téléphone qui s’éloigne des smartphones que l’on a tous dans la poche : au revoir réseaux sociaux et autres messageries. On revient à l’essence du téléphone mais avec de la modernité en plus puisque, grâce à son système d’exploitation paxos_8, on retrouve malgré tout : appels, messages, contacts, calculatrice, horloge et GPS. Sans oublier l’inoubliable Snake et le jeu 2048 pour les nostalgiques.

Gabriel Rochet est conscient de l’importance de rendre l’innovation accessible à tous. C’est pourquoi il a rendu publics les plans, les codes logiciels et les modèles d’impression 3D du Paxo Phone, permettant ainsi à chacun de fabriquer son propre téléphone chez soi (on n’a pas encore testé mais si ça vous dit de vous lancer, dites-nous si vous y êtes arrivé !). Il en est déjà à la troisième version du téléphone comme il l'explique sur son site. Le Paxo Phone V1 se basant sur Arduino mega2560.

Il prévoit également de partager d’autres de ses projets : une lampe Peltier, un testeur de piles, une enceinte, un moteur électrique, un multi-détecteur d’environnement et un transmetteur de musique optique. Rien ne l’arrête !