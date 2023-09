Un jeune créateur liégeois sélectionné pour la Fashion Week de New York

Asulae, jeune marque belge, présentera sa nouvelle collection à la fashion week de New York le 9 septembre prochain ! C’est au moment du partage de sa collection automne-hiver 2023/2024 sur les réseaux sociaux que Flaviano, jeune créateur italo-belge, a décroché une place pour la fashion week de New York ! Une opportunité de dévoiler son univers durant cet évènement international. Les New-Yorkais et autres personnalités du monde entier auront la chance de découvrir la nouvelle collection au Clinton Mercantile 639 West 46th street.

Flaviano était l’invité de Liège Matin ce lundi.