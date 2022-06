Un jeune bruxellois se lance dans le recyclage des tongs qui polluent nos océans

Au vu de ces constats alarmants, une équipe de jeunes entrepreneurs motivés et concernés par l’environnement ont décidé de s’atteler au problème pour y trouver une solution. Ils sont Belge, Français, Anglais… Ils viennent d’horizons très différents mais partagent une même passion pour l’environnement et l’envie de changer les choses. Hadrien, le Bruxellois, est diplômé d’un master en ingénierie commerciale à l’ICHEC, spécialisé dans l’environnement et la technologie. Terence et Flavio, ont suivi quant à eux une formation de biologistes à l’Imperial College of London. Valentina et Shipra ont respectivement un master en design et en mode et enfin, Veronica est passionnée par la communication. "Lorsque nous avons réalisé que personne ne travaillait pour mettre fin à ce type de pollution, nous nous sommes immédiatement mis au travail pour trouver un produit qui rendrait les gens fiers de contribuer à la préservation de nos océans", déclare Terence Chung, un des cofondateurs de Nuoceans.

Cette paire de tongs recyclées et recyclables, c’est le résultat de quatre années de recherches, d’études, de prototypes et de travail acharné par cette équipe de jeunes motivés à changer les choses. Ils se sont fait accompagner dans leur projet par deux incubateurs de start-up: le Start Lab de l’ICHEC à Bruxelles et l’Imperial College Entreprise Lab à Londres.