Un jeune actif bruxellois sur 10 est de nationalité française

Qui sont ces Français qui ont choisi de vivre à Bruxelles ? On sait qu’ils représentent la plus importante communauté étrangère de la région (derrière les Italiens et les Roumains) mais pourquoi choisissent-ils de poser leurs valises en région bruxelloise ? Jean-Michel Decroly et Charlotte Casier viennent de réaliser à ce sujet une étude pour l’IGEAT, l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (ULB). Une étude dont il ressort : des confirmations… Et quelques surprises !