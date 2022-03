Selon les derniers modèles, une zone de pluie pourrait aborder l’ouest de notre pays la nuit de vendredi à samedi.

D’ailleurs samedi matin, le ciel sera alors couvert et quelques faibles pluies sont possibles de manière intermittente. Les températures, en l’absence du soleil, ne dépasseront plus 9 à 13°C. Le vent de sud restera faible à modéré.

La situation évolue peu dimanche avec encore quelques gouttes possibles sur l’ouest. Dimanche, les températures seront identiques à celles de samedi, voire un degré de plus sur l’est.

Dès lundi, l’anticyclone reprendra l’ascendant, nous ramenant un petit vent d’est et un temps sec et à nouveau ensoleillé. On maintient 10 à 13°C en moyenne avec à nouveau un soleil généreux.

Mardi, le vent bascule au sud et la journée s’annonce printanière : soleil et maxima de 13 à 18°C. A priori, guère de changement pour mercredi si ce n’est quelques voiles nuageux d’altitude, on maintient les mêmes maxima que la veille : 13 à 18°C.