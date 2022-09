Un jeudi lumineux à souhait

Samedi la couverture nuageuse restera épaisse et l’on composera avec des averses en cours de journée, essentiellement sur le nord et le centre du pays. Maximas fort homogènes de 17 à 18°C.

Dimanche, le vent faible repasse au nord-est et les températures baisseront à nouveau : 12 à 17°C. Il faudra ce dimanche slalomer entre les gouttes et guetter les éclaircies dans un ciel partagé entre nuages et rayons de soleil.

Les premières prévisions pour lundi font état du retour de la pluie par l’ouest en cours de journée, ce serait un temps plus gris venteux et à nouveau frais, pas plus de 10 à 13°C.

Le temps pluvieux, venteux et frais se confirme pour mardi. Il se poursuivra mercredi, malgré le retour d’éclaircies mercredi.