Un jeu vidéo rend hommage à l’œil de Monet pour les couleurs

"The Master’s Pupil" a été créé par le designer et développeur australien Pat Naoum. Ce jeu de plateforme en 2D plonge le joueur dans le globe oculaire de Claude Monet. Il l’entraîne dans une aventure ponctuée d’énigmes sur les couleurs, l’espace et la physique. Pour cause, la cataracte dont souffrait Monet a fortement dégradé sa vision. Les couleurs ne lui semblaient plus aussi intenses qu’auparavant, surtout les rouges, qui lui apparaissent "boueux". Conscient de sa maladie, Monet a commencé à se fier aux étiquettes de ses tubes de peinture et à leur ordre de rangement, pour choisir les couleurs qu’ils utiliseraient pour ses toiles.

Mais "The Master’s Pupil" propose aux gamers "d’aide [r] l’un des pères de l’impressionnisme à surmonter ses difficultés personnelles, les pertes [d’êtres chers] et ses problèmes de santé", comme on peut le lire sur le site du jeu. Pour ce faire, ils devront réussir douze différents niveaux de jeu. Ils évolueront dans des décors peints à la main par Pat Naoum, qui s’inspirent de certains des plus grands chefs-d’œuvre de Monet. "L’adaptation d’une histoire réelle en un jeu a été un processus intéressant. J’ai dû me familiariser avec les étapes de sa vie dans les moindres détails, ce qui a permis de créer les arcs des niveaux. Cela a nécessité un examen approfondi de ses œuvres d’art, non seulement de leur style et de leurs couleurs, mais aussi du contexte général dans lequel elles s’inscrivaient", a-t-il déclaré à Artnet News.

Il aura fallu sept ans à Pat Naoum pour qu’il conçoive "The Master’s Pupil", grâce à une subvention de Screen Australia, l’agence du gouvernement fédéral australien chargée du financement du cinéma local. Il a documenté son processus de création sur TikTok dès juillet 2023, quelques semaines avant la sortie de "The Master’s Pupil" sur la plateforme de jeu en ligne Stream.