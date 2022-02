Un jeu mobile franco-belge pour sensibiliser à la pollution de l’air

Bien que l’on soit constamment à son contact, l’air peut demeurer un élément de compréhension complexe. À notre époque, il devient pourtant primordial de connaître la qualité de l’air dans lequel on évolue et de pouvoir reconnaître les différentes sources de pollution et leur impact sur la santé.

Afin de donner des clés de compréhension aux citoyens intéressés par cette problématique et pour sensibiliser la population sur le sujet, les partenaires du projet européen TransfAIR ont collaboré afin de mettre au point un jeu vidéo nommé "TransfAIR". Un "serious game" (un "jeu sérieux") visant à proposer de façon ludique différentes pistes de réflexion et d’action sur le sujet la qualité de l’air.