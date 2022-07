Ainsi, vous pouvez choisir entre 3 espaces de jeux, 3 scénarios originaux :



– Pénétrer dans les appartements de Charles Hobbs (qui avait réussi à crocheter les deux serrures les plus célèbres d’Angleterre) pour ramener l’Austin’s trophy à la Reine Victoria,

– Déjouer la surveillance du sergent Vermeulen et vous évader, tel Tim Jenkins, de prison,

– découvrir ce qui est arrivé au pharmacien Fernand Vidouse en 1998 tout en tenant en compte ce qui s’est passé en hiver 1932, lorsque Notre-Dame est apparue à 5 enfants.



Disponibles en français et en anglais, ces jeux d’évasion sont parfaits pour des groupes de 2 à 6 joueurs. Que vous soyez entre amis, en famille ou avec vos collègues, cette expérience est décoiffante et à la portée de tous. Il ne s’agit nullement de jouer avec ses muscles, mais de faire fonctionner son cerveau pour collecter et utiliser les indices. On n’est ni plongé dans le noir ni dans des conditions stressantes