Un jardin sauvage… quel talent !

Jean -Christophe et Christelle ont fait leur choix, il y a plus de 20 ans, quand ils ont songé à avoir des enfants. Vivre en ville n’était plus une option. Leurs deux filles ont grandi à la campagne, dans une maison en rénovation mais au plus proche de la nature. Et comme s’il avait fallu un signe, un tout mignon rat des champs et sa famille ont pris leurs quartiers, en 2013, dans leur jardin sauvage. Un tout petit rongeur, le plus petit de l’Eurasie, posé sur un brin d’herbe, dont la présence a récompensé Jean-Christophe de ses efforts.