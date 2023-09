Un jardin mémorial en mémoire des victimes de Marc Dutroux

C’est un lieu tristement célèbre à Marcinelle. L’ancienne maison de Marc Dutroux, surnommée longtemps "la maison de l’horreur" a été détruite. C’est là notamment que Julie et Mélissa ont été séquestrées. Désormais, à sa place se tient un jardin mémorial. Il va être inauguré ce mardi matin en présence des familles des victimes. Des arbres, des plantes et une gigantesque fresque représentant une petite fille tenant un cerf-volant à la main. "Entre terre et ciel", c’est son nom. Il a été pensé par les parents des victimes de Dutroux et réalisé par le Bouwmeester de la ville de Charleroi Georgios Maïllis.

"Avec les parents, nous avons décidé que ce lieu devait être baigné de lumière. Il devait être blanc. Selon eux, c’est la couleur qui représentait le mieux cet évènement tragique", explique Georgios Maïllis. Dans le jardin, des arbres et des plantes à fleur blanche. Le tout entouré de murs en briques blanches. Et puis, en transparence, cette image tristement célèbre d’une petite fille tenant un cerf-volant à la main, le regard tourné vers le ciel. C’est cette fresque qui jusqu’à il y a peu recouvrait la façade de la maison de Marc Dutroux.

Un mémorial qui se veut lumineux dans un quartier sombre par son histoire mais aussi à cause des façades en brique des alentours. Pour Georgios Maïllis, ce mémorial s’inscrit dans la dynamique positive que la ville de Charleroi essaye d’insuffler. "Il y a une volonté de conserver la mémoire des évènements mais de manière positive. C’est ça tout l’enjeu de ce mémorial. Je pense qu’à travers la mémoire, on arrive aussi à se projeter dans le futur".