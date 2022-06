Un Japonais de 83 ans réussit la traversée du Pacifique en solitaire

Solar Impulse 2 a décollé pour sa longue traversée du Pacifique Societe

L'avion révolutionnaire Solar Impulse 2 a décollé de Chine dimanche (samedi à 18H40 GMT) et mis le cap sur Hawaï, pour la plus périlleuse des étapes de son tour du monde, durant laquelle le pilote suisse André Borschberg devra tenir six jours et six nuits de suite seul aux commandes.