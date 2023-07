Un Israélien enlevé en Ethiopie

Un Israélien a été enlevé lors de son séjour en Ethiopie, dans la région de l'Amhara, dans le nord du pays, a annoncé mardi le ministère israélien des Affaires étrangères.

Lundi soir, le ministère a reçu une information selon laquelle un citoyen israélien avait été enlevé dans la ville de Gondar, capitale impériale et ville la plus peuplée de l'Amhara, a-t-il déclaré dans un communiqué, sans donner davantage de détails. "Le département des Israéliens à l'étranger est en contact avec les membres de sa famille en Israël et travaille avec Interpol sur la question. Le consul d'Israël en Ethiopie est en contact avec les responsables locaux de la sécurité" afin d'obtenir sa libération "dans les plus brefs délais", a-t-il ajouté.

La région de l'Amhara dans le nord de l'Ethiopie connaît des troubles depuis une tentative, mi-avril, des autorités fédérales éthiopiennes de démanteler ses "forces spéciales", des unités paramilitaires créées hors de tout cadre légal par de nombreux Etats régionaux depuis une quinzaine d'années.