Un intermédiaire belge arrêté pour son implication dans le commerce d’armes de guerre

Contrôle défaillant

Mais dans une note d’analyse du GRIP (Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité) datée de 2009, la chercheuse Virginie Moreau notait que " les principales personnes visées par la loi réglementant le trafic d’armes, c’est-à-dire les personnes intermédiaires morales ou physiques, ne semblent pas être atteintes à travers les procédures mises en place. "

Depuis lors, la situation n’a pas notoirement évolué. Problème principal : la difficulté de contrôler les particuliers ou les entreprises qui agissent depuis la Belgique pour négocier et organiser des transferts d’armes entre pays étrangers, sans que leur rôle d’intermédiaire implique le passage physique des armes sur le territoire.

Jusqu’à 5 ans de prison en cas d’infraction

Sollicité par la RTBF en dehors de l’enquête judiciaire en cours, le SPF Justice indique avoir reçu 353 demandes de licences préalables depuis 2003. " Parmi ces demandes, nous avons eu 4 demandes de licences pour des brokers, c’est-à-dire pour des transactions entre des pays tiers, sans que les biens passent par la Belgique ", indique le SPPF. Les autres demandes concernent des biens qui entrent sur le territoire belge et pour lesquelles une licence de la Région compétente est nécessaire en plus de la licence fédérale. Presque toutes les licences sont attribuées pour une durée indéterminée.

La loi prévoit des sanctions allant jusqu’à 5 ans de prison et 1 million d’euros d’amende en cas de non-respect de la législation sur le courtage en armements.

Plaque tournante pour le trafic d’armes : une image qui colle à la Belgique

Comme le rappelait Virginie Moreau dans sa note d’analyse, la loi de 2003 vise à " contrôler toutes les personnes qui opèrent dans la zone floue qui sépare le commerce légal d’armes du trafic d’armes : les intermédiaires, les transporteurs, les lobbyistes, etc. "

Ces dernières décennies, plusieurs dossiers relatifs au trafic international d’armes ont fait apparaître des connexions avec la Belgique. La figure belge la plus connue de ce monde sous-terrain qui opère parfois sous la couverture d’agences de renseignement est celle de Jacques Monsieur. Surnommé " Le Maréchal " ou " The Fox ", Jacques Monsieur a été condamné en octobre 2018 dans un dossier du parquet fédéral à quatre ans de prison et à une amende de 1,2 million d’euros pour trafic illicite d’armes et participation à une organisation criminelle. Selon la cour d’appel de Bruxelles, Jacques Monsieur a servi d’intermédiaire dans des ventes d’armes de guerre, d’avions de chasse et de chars à destination du Tchad, de l’Iran, de l’Indonésie ou encore de la Mauritanie, entre 2006 et 2009. Dernière affaire d’une longue série entamée dans les années 80 pour celui que certains ont dépeint comme un des plus grands trafiquants d’armes au monde.

Plus célèbre encore : le Russe Viktor Bout, dont la vie a inspiré le film " Lord of War ", interprété par Nicolas Cage. Le " Lord of War " (Seigneur de Guerre) ou le " marchand de mort " a été condamné à vingt-cinq ans de détention aux États-Unis en 2012. Il pourrait bientôt faire l’objet d’un échange de détenus avec la Russie.

Lien avec la Belgique ? Au milieu des années 90, Viktor Bout a vécu avec sa famille à Ostende, faisant de l’aéroport local une base opérationnelle de son trafic vers l’Afrique. Le parquet de Bruxelles avait au début des années 2000 instruit à son encontre un dossier pour blanchiment et organisation criminelle. Mais, selon l’agence Belga, il avait bénéficié en mars 2008 d’un non-lieu devant la chambre du conseil qui a estimé que les délais de prescription étaient dépassés.